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13:16 18.11.2019

ВМС Украины: возвращенные РФ украинские суда направляются домой

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ВМС Украины: возвращенные РФ украинские суда направляются домой

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщает, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", задержанные с применением оружия в районе Керченского пролива, направляются домой.

"Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - сказан в сообщении ВМС ВСУ на странице в Фейсбуке в понедельник.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Теги: #крым #корабли #вмс_всу
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