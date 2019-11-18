За предусмотренные в бюджете средства эффективно обучать госслужащих можно только онлайн - Стародубцев

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев считает, что за предусмотренные в государственном бюджете средства эффективно обучать государственных служащих можно только онлайн, а иначе - это профанация.

"Я сейчас разбираюсь, что такое Украинская школа управления, потому что она в прямом подчинении НАГС. Есть еще эта Нацакадемия госуправления, о которой весь рынок говорит, что это "какая-то зрада". Мои первые опросы показали, что все согласны, что обучение государственные организации (НАГУ, УШУ) дают хуже, чем частные организации по публичному управлению (УКУ, КШЭ)", - сообщил Стародубцев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, он отметил, что действующее законодательство предусматривает, что за бюджетные деньги можно обучать служащих только в государственных структурах.

"Распределяются какие-то деньги за госзаказ. Причем, это где-то 1,2 – 1,3 тыс. грн на человека в год, а за эти деньги нормальная образование может быть только онлайн", - констатировал глава НАГС.

Стародубцев считает, что если перейти в онлайн-обучение госслужащих на платформах Prometheus, ВУМі или EdEra, а затем собирать всех на рефлексивную сессию, то в таком варианте 1,3 тыс. грн. хватит, в другом варианте - это просто профанация.

"Но, как говорил Фрэнсис Фукуяма, крутая госслужба начинается с крутой академии, когда люди прошли это сложное обучение, понимают, что они часть какого-то комьюнити. То есть все 200 тыс. объединить гордым словом госслужащий я не берусь, а сделать какую-то небольшую, простите, элиту в госслужбе, действительно крутых людей и потихоньку это наращивать - было бы круто, это долгосрочный путь к новой качественной госслужбе", - добавил Стародубцев, комментируя свои стратегические планы по созданию эффективной академии государственного управления.

Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".