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12:31 18.11.2019

Прокуроры вручили Ляшко подозрение из-за драки с Герусом, он требует открыть производство в отношении нардепа

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Прокуроры вручили Ляшко подозрение из-за драки с Герусом, он требует открыть производство в отношении нардепа

 Бывший нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко получил подозрение из-за драки с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью".

В интернет-трансляции, которую вел в понедельник экс-нардеп от "Радикальной партии" Дмитрия Линько из здания Бориспольской прокуратуры (Киевская обл.), прокурор сообщил, что дело было открыто по информации в СМИ, при этом ни одно физическое лицо заявление не подавало.

Ляшко долго отказывался подписывать документы о получении подозрения, заявляя, что они сфальсифицированы, однако в итоге подписал их. При этом он отказался давать объяснения по этому делу в понедельник, заверив, что, что придет по вызову суда.

У здания прокуратуры политик заявил в комментарии журналистам, что прокуратура намерена ходатайствовать в суде о мере пресечения для него в виде безальтернативного взятия под стражу.

"Не Геруса, который предал Украину и запустил сюда российскую электроэнергию, а Ляшко, который борется против российской агрессии, нужно держать под стражей. Это ходатайство прокуратуры", - сказал он.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что в понедельник прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

"В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога", - отметили в прокуратуре, пояснив, что санкция по этой статье УК предусматривает безальтернативный арест.

Также Ляшко обвинил генпрокурора Руслана Рябошапку в якобы требовании к подчиненным сфальсифицировать против него уголовное дело.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка позвонил и дал команду Бориспольской прокуратуре фальсифицировать против меня уголовное дело. Меня обвиняют в нападении на государственного деятеля Геруса", - сообщил Ляшко.

При этом лидер "Радикальной партии" назвал Геруса "российским слугой" из-за его инициативы по закупке электроэнергии из Российской Федерации, а саму инициативу назвал "огромной катастрофой для национальных интересов Украины".

"В результате российской энергетической экспансии, а фактически - агрессии, мы теряем деньги, рабочие места, останавливаются предприятия, производства", - сказал Ляшко.

Бывший депутат также принес заявление с требованием к Службе безопасности Украины, Генпрокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро открыть уголовное производство в отношении Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью".

О дате судебного заседания пока не сообщается.

Инцидент между Ляшко и Герусом произошел вечером 6 ноября в Зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь". Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

Теги: #ляшко #прокуратура #герус #подозрение #драка
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