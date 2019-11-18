Стародубцев вважає контрактну держслужбу хорошим інструментом в умовах сьогодення

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Олександр Стародубцев вважає, що будь-яка державна служба може бути за контрактом, і вважає її хорошим інструментом в умовах сьогодення.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, коли запрацює контрактна держслужба, Стародубцев сказав: "Закон передбачає, що з нового року. Але це інструмент, який ми собі створили на виріст".

Він зазначив, що норму про обмеження кількості контрактної держслужби було ухвалено в консенсусі з міжнародними партнерами, які стверджували, що на постійні функції не можна наймати людей на контракт.

"Особисто я підтримував радикальніший варіант, щоб будь-яка держслужба могла бути за контрактом... Я щиро вірю, що якщо людина раз у якийсь період має підписати контракт, то змінюється парадигма відносин між співробітником і роботодавцем. Не роботодавець має доводити людині, що він неспроможний, а працівник має довести свою спроможність, щоб з ним продовжили контракт. Я вважаю, що контракт - це на сьогодні дуже класний інструмент", - констатував голова Нацагентсва держслужби.



Повний текст інтерв'ю зі Стародубцевим буде опубліковано у стрічці новин і на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".