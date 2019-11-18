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12:28 18.11.2019

Зеркаль о слушаниях в Гааге 21 ноября: Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда МИД едет в трибунал ООН

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Зеркаль о слушаниях в Гааге 21 ноября: Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда МИД едет в трибунал ООН

Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей по Конвенции ООН по морскому праву... Наша цель - установить нарушение права, восстановить его и получить надлежащую компенсацию", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Так, замминистра напомнила, что долгое время политико-дипломатические усилия Украины и партнеров по освобождению моряков оставались напрасными.

"Мы собираемся доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 был мирным и законным, а действия РФ, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права", - подчеркнула Зеркаль.

Ранее сообщалось, что три украинских буксира, которые, по данным СМИ, должны встретить три корабля украинских ВМС, передаваемые Россией после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, к вечеру воскресенья находятся в нейтральных водах напротив южнобережного поселка Гаспра (Крым), свидетельствуют данные системы автоматической идентификации судов (AIS).

Место передачи кораблей официально не озвучено, известна только дата - 18 ноября. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники называли нейтральные воды в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Теги: #крым #трибунал #корабли #оон #зеркаль
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