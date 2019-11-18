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11:59 18.11.2019

Военная прокуратура войдет в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны – Чумак

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Военная прокуратура войдет в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны – Чумак

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заявляет, что Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, как это происходит сейчас.

"Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны. Все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать здесь, по месту работы. А не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов. В то же время будут расследовать те же дела в отношении военных преступлений, преступлений в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК, на госпредприятиях и в военных формированиях", - сказал Чумак в интервью информагентству Минобороны "АрміяInform".

По словам главного военного прокурора, этот процесс достаточно длительный, а дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем - о ликвидации прокуратур регионов и создания на их уровне спецпрокуратур.

"Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где – нет", - подытожил Чумак.

Теги: #военная_прокуратура #гпу #чумак
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