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02:15 18.11.2019

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

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На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

При переходе контрольного пункта въезда-выезда возле Станицы Луганской Луганской области 17 ноября умер пожилой мужчина, сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области, по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", – написал Лысянский на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Он подчеркнул, что Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

Лысянский также отметил, что по поручению Омбудсмена Украины, лично неоднократно выступал по вопросу наличия медпомощи на коллегиях Донецкой ОДА и выездном заседании правительства Украины.

"Присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям", – добавил он.

Теги: #кпвв #смерть #донбасс
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