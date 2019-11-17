События

23:30 17.11.2019

Менеджмент Укрэксимбанка заявляет о бесперебойной его работе, несмотря на задержания главы правления

2 мин читать
Менеджмент Укрэксимбанка заявляет о бесперебойной его работе, несмотря на задержания главы правления

В Наблюдательном совете АО "Укрэксимбанк" заявили, что банк продолжают обеспечивать эффективную работу, а также гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность учреждения будет происходить в бесперебойном штатном режиме.

"Комментируя информацию о задержании председателя правления банка Александра Гриценко, сообщаем, что Наблюдательный совет и правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме. АО "Укрэксимбанк" в своей деятельности придерживается всех норм действующего законодательства и внутренних процедур", – говорится в сообщении на сайте банка в воскресенье.

Также сообщается, что банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для проведения объективного выяснения обстоятельств дела.

"Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка и будет действовать в соответствии лучших практик корпоративного управления. Наблюдательный совет совместно с Правлением банка обеспечит продолжение бесперебойной работы банка", – цитирует пресс-служба банка и.о. председателя Наблюдательного совета Стивена Фишера.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.

Теги: #укрэксимбанк #заявление #функционирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 16.11.2019
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

16:40 16.11.2019
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

15:59 16.11.2019
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

01:48 13.11.2019
Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

19:07 12.11.2019
Бизнес-ассоциации обеспокоены происходящим вокруг главы правления Райффайзен Банка Аваль – совместное заявление

Бизнес-ассоциации обеспокоены происходящим вокруг главы правления Райффайзен Банка Аваль – совместное заявление

21:51 10.11.2019
ФК "Шахтер" осуждает и призывает остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

ФК "Шахтер" осуждает и призывает остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

21:06 09.11.2019
Польша не станет передавать Мазура РФ

Польша не станет передавать Мазура РФ

19:54 09.11.2019
В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

В "Евросолидарности" призвали правоохранительные органы активно способствовать освобождению Мазура

06:05 08.11.2019
Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

18:51 07.11.2019
Укрэксимбанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% – источник

Укрэксимбанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, украинские военнослужащие не пострадали

Генштаб ВСУ: Число жертв ЧП на базе в Балаклее увеличилось до трех

С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

Процесс возвращения захваченных Россией кораблей на завершающем этапе - Ермак

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Нафтогаз констатировал критическую ситуацию с отоплением, электричеством и водоснабжением в Новом Роздоле на Львовщине

В РФ заявили, что никогда не отрицали возможности возвращения Украине трех военных кораблей захваченных в Керченском проливе

В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, украинские военнослужащие не пострадали

Украинские буксиры, идущие встречать три передаваемых Россией военных корабля, обогнули южный берег Крыма

Международная конференция о правах ребенка в условиях вооруженного конфликта пройдет в Киеве в конце ноября

В Тбилиси проходят митинги оппозиции

В Венеции вода отступает после очередного пика наводнения

Генштаб ВСУ: Число жертв ЧП на базе в Балаклее увеличилось до трех

С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА