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17:49 17.11.2019

Украинские буксиры, идущие встречать три передаваемых Россией военных корабля, обогнули южный берег Крыма

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Украинские буксиры, идущие встречать три передаваемых Россией военных корабля, обогнули южный берег Крыма

Три украинских буксира, которые, по данным СМИ, должны встретить три корабля украинских ВМС, передаваемые Россией после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, к вечеру воскресенья находятся в нейтральных водах напротив южнобережного поселка Гаспра (Крым), свидетельствуют данные системы автоматической идентификации судов (AIS).

Место передачи кораблей официально не озвучено, известна только дата - 18 ноября. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники называли нейтральные воды в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

Однако, по данным на вечер воскресенья, украинские буксиры SAPFIR, TITAN и HAJDAMAKA уже обогнули южный берег Крыма, свидетельствуют данные системы AIS.

Таким образом, можно предположить, что встречающие корабли движутся на восток полуострова.

Тем временем, по данным СМИ, два военных катера и буксир ВМС Украины в сопровождении кораблей береговой охраны России несколько часов назад находились в районе мыса Такиль на востоке Крыма.

Украинские СМИ 16 ноября сообщили, что поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака" вышли из украинских портов, чтобы забрать три корабля, задержанные Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Так, об этом написало одесское издание "Думская", не указывая источников информации, и "Украинский милитарный портал" со ссылкой на данные AIS.

Как сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник в Крыму, передача Украине кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, пройдёт не в Азовском море.

"Место и время согласовано. Это не Азовское море", - заявил собеседник агентства.

Теги: #крым #азовское_море #буксир
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