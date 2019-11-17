События

16:42 17.11.2019

В Тбилиси проходят митинги оппозиции

2 мин читать
В Тбилиси проходят митинги оппозиции

Оппозиционная партия "Альянс патриотов" проводит вечером в воскресенье многотысячный митинг в центре Тбилиси.

До начала митинга сторонники "Альянса патриотов" и присоединившиеся к ним представители ряда оппозиционных партий и общественных организаций провели манифестацию от площади Республики к зданию Тбилисского театра оперы и балета на проспекте Руставели.

Лидер "Альянса патриотов", вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили заявила на митинге, что правящая партия "Грузинская мечта" обманула народ, которому обещала проведение парламентских выборов в 2020 году полностью по пропорциональной системе.

По ее словам, народ должен потребовать от "Грузинской мечты" выполнить данное обещание.

"Никто не сможет отнять у грузинского народа свободный выбор. "Грузинская мечта" не права перед своим народом", - сказала Инашвили, обвинив правящую партию в узурпации власти.

Она отметила, что партия с сегодняшнего дня начинает бессрочный протест "до полной победы".

Между тем, параллельно в Тбилиси перед зданием парламента проходит другой масштабный митинг, где собрались оппозиционные партии, включая "Единое национальное движение" и "Европейскую Грузию".

Они также выражают протест в связи с провалом в парламенте законопроекта по конституционным изменениям, согласно которым выборы 2020 года должны были пройти полностью по пропорциональной системе. На этом митинге звучат требования отставки правительства и проведения досрочных выборов.

В то же время, организаторы митинга перед зданием Тбилисского театра оперы и балета заявляют, что их митинг не является контр-акцией, однако, они не могут стоять рядом с членами партии экс-президента Михеила Саакашвили.

Участников двух митингов разделяет кордон полиции.

Теги: #грузия #митинг #тбилиси
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 15.11.2019
Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

10:23 12.11.2019
Под Радой протестуют против и за создания рынка земли

Под Радой протестуют против и за создания рынка земли

13:23 11.11.2019
Группа Банка Грузии в январе-сентябре увеличила активы на 18,5%, чистая прибыль выросла на треть

Группа Банка Грузии в январе-сентябре увеличила активы на 18,5%, чистая прибыль выросла на треть

12:37 11.11.2019
Грузия с 27 ноября станет страной-председателем Совета Европы

Грузия с 27 ноября станет страной-председателем Совета Европы

09:27 06.11.2019
Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию

Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию

20:47 04.11.2019
Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

20:29 04.11.2019
В Харькове прошла акция "Год без Кати"

В Харькове прошла акция "Год без Кати"

20:10 29.10.2019
В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

04:33 28.10.2019
В Тбилиси из Госфильмофонда РФ возвращены 17 грузинских фильмов

В Тбилиси из Госфильмофонда РФ возвращены 17 грузинских фильмов

17:57 26.10.2019
В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генштаб ВСУ: Число жертв ЧП на базе в Балаклее увеличилось до трех

С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

Процесс возвращения захваченных Россией кораблей на завершающем этапе - Ермак

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские буксиры, идущие встречать три передаваемых Россией военных корабля, обогнули южный берег Крыма

Международная конференция о правах ребенка в условиях вооруженного конфликта пройдет в Киеве в конце ноября

В Венеции вода отступает после очередного пика наводнения

Генштаб ВСУ: Число жертв ЧП на базе в Балаклее увеличилось до трех

С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

Синоптики прогнозируют ночные морозы на востоке Украины

В Гонконге в ходе протестов полицейского ранили стрелой

США и Южная Корея решили отложить раскритикованные КНДР совместные учения

Президент и правительство продолжают искать инструменты удешевления кредитования -- министр экономики

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА