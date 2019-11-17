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16:15 17.11.2019

В Венеции вода отступает после очередного пика наводнения

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В Венеции вода отступает после очередного пика наводнения

Уровень воды в Венеции снижается после того, как достиг очередного пикового значения, сообщает в воскресенье агентство АНСА.

Пикового значения уровень воды достиг в 13:15 по местному времени, он составил 150 см выше нормы, в то время как эксперты ожидали, что он достигнет 160 см. Затем уровень воды постепенно стал снижаться, и к 14:10 составил 137 см выше нормы.

Таким образом, уровень воды в Венеции поднимался на 150 см и более трижды за неделю, чего не происходило ни разу с тех пор, как в 1872 году в городе стали фиксировать эти показания, отмечает Associated Press.

Подъем воды наблюдается и в других городах Италии. Так, уровень воды вырос в реке Арно, на которой стоят Флоренция и Пиза. В Пизе дорогу вдоль реки Арно укрепляют мешками с песком. Во Флоренции в районе галереи Уффици уровень воды в Арно достиг максимума за 20 лет, отмечает Associated Press.

В настоящее время в Венеции для посетителей закрыта знаменитая площадь Сан-Марко, на которой утром делали фотографии наводнения туристы, сообщает газета "Репубблика".

Также закрыт доступ и в пострадавший в результате наводнения собор Святого Марка. Окна в крипте собора, полностью ушедшей под воду во вторник, заложили мешками с песком, чтобы избежать нового затопления.

В городе закрыта и большая часть музеев, но работу продолжает выходящий на площадь Сан-Марко художественный музей Коррер.

Самый значительный подъем воды за время этого затопления в Венеции был зафиксирован во вторник, 12 ноября, когда уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда ее уровень достиг отметки в 194 см.

С 12 ноября в зданиях в Венеции не работают многие розетки, а также лифты, в кафе и магазинах сломались компьютеры и терминалы для приема оплаты. Кроме того, вышли из строя автоматы для валидации билетов на речные трамваи.

Ожидается, что в понедельник, 18 ноября, максимальный уровень воды в Венеции уже не будет подниматься более чем на 100 см.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

Самая низкая точка Венеции - знаменитая центральная площадь Сан-Марко, ее заливает водой чаще всего. При уровне воды в 140 см затапливает более 50% исторического центра города.

Итальянское правительство в минувший четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения. Власти пока не оценили ущерб, нанесенный городу. Венеции уже выделили 20 млн евро для устранения последствий наводнения.

Теги: #венеция #италия #наводнение
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