Синоптики прогнозируют ночные морозы на востоке Украины

В ближайшие сутки в Украине существенных осадков не ожидается, в большинстве областей будут туманы, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 9°, в восточных областях местами 1-3° мороза; днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до 16°.

В Киеве в понедельник без осадков; ночью и утром туман; температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 ноября самая высокая температура днем была +14,4 в 2002г., самая низкая ночью -7,1 мороза в 1902г.

Во вторник в Украине без существенных осадков.

В южных, восточных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днём 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днём 9-14°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.