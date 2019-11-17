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10:00 17.11.2019

В Гонконге в ходе протестов полицейского ранили стрелой

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В Гонконге в ходе протестов полицейского ранили стрелой

Офицер полиции получил ранение стрелой в ходе акций протеста в Гонконге, сообщает в воскресенье газета The South China Morning Post.

Стрела попала полицейскому в голень, его отправили в больницу.

В воскресенье стычки между полицией и протестующими в Гонконге проходят в районе Политехнического университета.

Полиция применяет против активистов слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, забрасывают кирпичами служащих, расчищающих заблокированные дороги возле университета.

Власти Гонконга сообщили, что в понедельник, 18 ноября, из соображений безопасности будут закрыты школы и детские сады. На фоне протестов они не работают уже несколько дней.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент. После этого протестующие начали строить укрепления в некоторых университетах, используя их в качестве базы для противостояния полиции. Большую часть университетов они уже покинули, однако в Политехническом университете ситуация остается напряженной.

В отличие от остальных университетов, которые захватывали протестующие, Политехнический университет находится в центре Гонконга, близко к нескольким важным транспортным узлам.

 

Теги: #гонконг #ранение #китай #протесты
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