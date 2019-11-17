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07:16 17.11.2019

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий– штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов…В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов: у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Майорск, Луганское, Новолуганское, Попасная, Зайцево, Крымское.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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