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06:05 17.11.2019

В Киеве модернизируют существующий завод "Энергия"

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В Киеве модернизируют существующий завод "Энергия"

УКРАИНА-КИЕВ-ЗАВОД-МОДЕРНИЗАЦИЯ

 

 

 В Киеве планируется модернизация существующего мусоросжигательного завода "Энергия", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киев намерен осуществить модернизацию существующего мусоросжигательного завода «Энергия», установив систему химической очистки дымовых газов. Также в столице необходимо построить новый современный мусоросжигательный завод. Такое предложение высказала община Дарницкого и Днепровского районов во время общественных обсуждений 16 ноября 2019.

"Завод "Энергия" был построен более 30 лет назад и с точки зрения современных подходов нуждается в модернизации. Бесспорно, в перспективе завод необходимо будет закрывать, но ему нужно обеспечить замену в виде нового современного перерабатывающего комплекса, который бы обеспечивал производство тепловой и электрической энергии за счет переработки мусора. Сегодня у нас есть краткосрочные планы модернизации "Энергии", которая должна работать безопасно и эффективно к моменту закрытия. А также, учитывая предложение общественности, мы готовы начать проектирование современного мусоросжигательного завода по аналогии работающих в Европе и мире", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Теги: #киев #украина #энергия #завод
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