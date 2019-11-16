Число задержанных за беспорядки в Париже превысило сто человек

Префектура полиции Парижа обновила данные по задержанным во время беспорядков, сопровождавших манифестации "желтых жилетов" во французской столице: к 16:00 местного времени число задержанных выросло до 105 человек.

Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на полицейский источник, что к рядам манифестантов примкнули около 300 радикалов-погромщиков, которые развязали беспорядки и столкновения с полицией, особенно в 13-м округе Парижа на площади Итали, ставшей "театром насилия" в годовщину движения "желтых жилетов".

К 17:00 местного времени силы порядка взяли этот квартал под контроль, и министерство внутренних дел заявило, что порядок восстановлен. "Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Париже, как и повсюду во Франции, поддерживая связь с президентом республики и премьер-министром", - заявил глава МВД Кристоф Кастанер.

Представитель Елисейского дворца заявил RTBF, что президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно наблюдает за происходящим в Париже. "Президент констатировал, что на площади Итали немного "желтых жилетов", но там главным образом действуют погромщики", - сказал собеседник телеканала.

Итог таких действий: перевернутые и побитые автомобили, подожженные мусорные баки и городское оформление, побитые витрины, разгромленное отделение банка, нападения на пожарных и полицейских.

Французские СМИ сообщают о столкновениях в ходе манифестаций в центре Нанта, о задержаниях в Монпелье, применении слезоточивого газа против манифестантов в Лионе.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Кроме того, Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без налогообложения.