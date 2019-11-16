События

19:23 16.11.2019

Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

1 мин читать
Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

В Индии в субботу успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II ("Агни-2"), сообщили представители Командования стратегических сил страны.

Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. По имеющимся данным Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

Цель находилась в акватории Бенгальского залива.

Запуск был осуществлен Командованием стратегических сил Индии с мобильной пусковой установки в 19:32 по местному времени. Индийские военные отмечают, что это был первый пуск ракеты в вечернее время. За его осуществлением следили два корабля, размещенных в районе падения боеголовки в Бенгальском заливе.

20-метровая двухступенчатая ракета данным Agni II весом около 17 тонн может нести однотонную головную часть.

В настоящее время на вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Первое успешное испытание Agni-5 было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии.

Теги: #ракета #испытание #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:57 11.11.2019
SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

18:23 11.11.2019
Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

05:05 09.11.2019
NASA установила последний, четвертый двигатель на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну

NASA установила последний, четвертый двигатель на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну

17:45 05.11.2019
Секретарь СНБО Данилов обсудил с послом Индии вопросы двустороннего сотрудничества

Секретарь СНБО Данилов обсудил с послом Индии вопросы двустороннего сотрудничества

19:21 15.10.2019
Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

14:30 07.10.2019
Индийский гостиничный сервис OYO привлекает $1,5 млрд финансирования, оценен в $10 млрд

Индийский гостиничный сервис OYO привлекает $1,5 млрд финансирования, оценен в $10 млрд

01:32 03.10.2019
Северная Корея подтвердила, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки

Северная Корея подтвердила, что провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки

05:41 07.09.2019
Стратегическая подлодка ВМС США осуществила четыре пуска баллистических ракет "Трайдент-2"

Стратегическая подлодка ВМС США осуществила четыре пуска баллистических ракет "Трайдент-2"

03:38 07.09.2019
Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

Неудачей закончилась посадка индийского лунного модуля на поверхность естественного спутника Земли

22:23 30.08.2019
Трамп пожелал Ирану удачи в установлении причин взрыва ракеты в космическом центре

Трамп пожелал Ирану удачи в установлении причин взрыва ракеты в космическом центре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

СБУ направила в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

Защита осужденного за ДТП в центре Харькова, в котором погибло 6 человек, обжаловала приговор

Боевики три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

СБУ направила в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

Представители ВМС Украины и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Украинские военные обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА