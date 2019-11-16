События

18:33 16.11.2019

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

2 мин читать
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

5 обстрелов позиций украинских военнослужащих боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Майорского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского и Попасной - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Березового - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 16.11.2019
Боевики три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

Боевики три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

10:49 16.11.2019
Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

09:12 16.11.2019
Украинские военные обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области

Украинские военные обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области

08:34 16.11.2019
Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

07:22 16.11.2019
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил украинский военный

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил украинский военный

06:58 16.11.2019
На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

05:37 16.11.2019
В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

04:31 16.11.2019
В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

01:37 16.11.2019
Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

00:41 16.11.2019
Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

СБУ направила в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

ПОСЛЕДНЕЕ

Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры – Гитлянская

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, сообщают СМИ. Советник Зеленского опровергает это

Защита осужденного за ДТП в центре Харькова, в котором погибло 6 человек, обжаловала приговор

СБУ направила в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

Представители ВМС Украины и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Помпео призывает к мирному урегулированию в Гонконге

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА