Представители ВМС Украины и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

В Одессе состоялись 4-е штабные переговоры между представителями Военно-Морских сил Украины и Турции по вопросам военного сотрудничества, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины в Фейсбуке.

"Главной целью встречи было обсуждение развития дальнейшего сотрудничества украинского и турецкого ведомств, вопросов безопасности в черноморском регионе, определение приоритетных направлений сотрудничества", - сказано в сообщении.

Так, первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов в рамках встречи отметил важность приложения совместных усилий для стабилизации обстановки в Черноморском регионе, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации.

В ВМС Турции, в свою очередь, подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между ВМС двух стран и обсудили дальнейшие планы в области военного сотрудничества.

"Участие подразделений ВМС Турецкой Республики в обучении "Си Бриз" и проведении совместных тренировок типа "PASSEX" дает нам возможности осуществлять обмен опытом и это очень важно для нас. Поэтому очень за это вам благодарен и настроен на дальнейшую работу", - приводит слова Тарасова пресс-служба ВМС ВСУ.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных учений, подготовку личного состава, в том числе обучение военнослужащих украинских ВМС в учебных заведениях ВМС Турции.