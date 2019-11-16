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08:34 16.11.2019

Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

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Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником.

"Поздравляю с профессиональным праздником! Украинские телевизионщики и работники радио всегда на информационной передовой, всегда со свежими и актуальными новостями о жизни страны и мира. Спасибо за вашу круглосуточную работу, за ваше творчество и вдохновение", - сообщается на сайте СНБО.

Он выразил благодарность всем работникам радио, телевидения и связи за работу и отметил, что "она особенно важна в условиях гибридной войны против Украины", когда против государства применяются тонны информационной лжи и дезинформации.

"В современном глобализированном мире информация, не ограниченная государственными границами и мгновенно распространяется, становится едва ли не главным ресурсом, который способен в корне изменить человека и мир. Ваша нелегкая миссия - противодействовать информационной экспансии, доносить правду о событиях украинцам и всему миру. Спасибо всем работникам радио, телевидения и связи за работу!", - резюмировал Данилов.

Теги: #сми #украина #поздравление #данилов
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