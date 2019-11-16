Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил украинский военный
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов у Черненко - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Зайцево - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, вблизи Лебединского и Березовой - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Луганского - изстанковых противотанковых гранатометов, два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.
В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики не проявляли огневой активности. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.