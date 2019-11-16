События

07:22 16.11.2019

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил украинский военный

1 мин читать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 6 обстрелов у Черненко - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Зайцево - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, вблизи Лебединского и Березовой - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Луганского - изстанковых противотанковых гранатометов, два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики не проявляли огневой активности. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 16.11.2019
Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

06:58 16.11.2019
На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

05:37 16.11.2019
В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

04:31 16.11.2019
В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

01:37 16.11.2019
Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

00:41 16.11.2019
Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

23:32 15.11.2019
В законопроекте о рынке земли ко второму чтению будут учтены все вопросы, которые беспокоят депутатов и общество - представитель Зеленского

В законопроекте о рынке земли ко второму чтению будут учтены все вопросы, которые беспокоят депутатов и общество - представитель Зеленского

22:51 15.11.2019
ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

22:51 15.11.2019
Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

22:50 15.11.2019
Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет - глава Харьковской ОГА

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Саммит в "Нормандском формате" намечен на 9 декабря в Париже

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео призывает к мирному урегулированию в Гонконге

В ОП обсудили ряд законопроектов по вопросам уголовного преследования участников АТО/ООС

Зеленский подписал закон о введении административной ответственность за нарушение правил перевозки детей

Суд оставил в силе меру пресечения заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста

СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря почти на 6 млн грн

Трамп после признания вины своего экс-советника Стоуна обвинил судебную систему США в двойных стандартах

Денисова обратилась к Москальковой за медпомощью для осужденного в Крыму украинца Захтея

Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы - СБУ

Бывший советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА