На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом покрытия, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняем поэтапно минимизируя ограничения движения. Работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено". – говорится в сообщении.