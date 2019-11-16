События

06:58 16.11.2019

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

1 мин читать

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом покрытия, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняем поэтапно минимизируя ограничения движения. Работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено". – говорится в сообщении.

Теги: #киев #движение #украина #мост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:37 16.11.2019
В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

04:31 16.11.2019
В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

01:37 16.11.2019
Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

00:41 16.11.2019
Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

Cadogan продает "Укринвест Группе" свою вторую "дочку" "АстроИнвест Украина" за $1,2 млн

23:32 15.11.2019
В законопроекте о рынке земли ко второму чтению будут учтены все вопросы, которые беспокоят депутатов и общество - представитель Зеленского

В законопроекте о рынке земли ко второму чтению будут учтены все вопросы, которые беспокоят депутатов и общество - представитель Зеленского

22:51 15.11.2019
ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

22:51 15.11.2019
Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

22:50 15.11.2019
Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

22:49 15.11.2019
В ОП обсудили ряд законопроектов по вопросам уголовного преследования участников АТО/ООС

В ОП обсудили ряд законопроектов по вопросам уголовного преследования участников АТО/ООС

20:53 15.11.2019
Суд оставил в силе меру пресечения заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста

Суд оставил в силе меру пресечения заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет - глава Харьковской ОГА

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Саммит в "Нормандском формате" намечен на 9 декабря в Париже

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео призывает к мирному урегулированию в Гонконге

Зеленский подписал закон о введении административной ответственность за нарушение правил перевозки детей

СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря почти на 6 млн грн

Трамп после признания вины своего экс-советника Стоуна обвинил судебную систему США в двойных стандартах

Денисова обратилась к Москальковой за медпомощью для осужденного в Крыму украинца Захтея

Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы - СБУ

Бывший советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет - глава Харьковской ОГА

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА