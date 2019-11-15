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22:51 15.11.2019

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

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Кабинет Министров Украины  на заседании в пятницу назначил главой Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александра Кубракова, говорится в опубликованном вечером сообщении на сайте Мининфраструктуры.

Кубраков с 2014 года являлся советником мэра Киева в IT сфере, занимал должность исполнительного директора "Ассоциации “Информационные технологии Украины” и возглавляет сектор “IT и Телеком” в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Помимо этого, Кабмин согласовал назначение директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Александра Олийныка исполняющим обязанности директора ГП  "Морской торговый порт "Южный".

Кроме того, Кабмин назначил первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, а Олега Ющенко – заместителем.

"Правительство назначило Абрамовича Дмитрия Васильевича первым заместителем министра инфраструктуры Украины и Ющенко Олега Александровича - заместителем министра инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #назначения #украина #кабмин
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