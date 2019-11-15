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22:50 15.11.2019

Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

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Кабинет министров в Верховной Раде будет представлять Елена Шуляк.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинет министров в Верховной Раде. Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - сообщила в Фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Шуляк является заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа".

До нее эту должность занимала нардеп Ирина Верещук.

Днем в пятницу она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Верховной Раде.

Теги: #рада #украина #представительство #кабмин
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