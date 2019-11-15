Суд оставил в силе меру пресечения заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста

Днепровский апелляционный суд сегодня, 15 ноября, отказал в изменении меры пресечения заместителю городского головы - директору департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета Михаилу Лысенко, подозреваемому в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в г.Днепр.

Как сообщает пресс-служба Днепровского апелляционного суда в пятницу, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу прокурора прокуратуры Днепропетровской области на решение Дзержинского районного суда г.Кривого Рога, которым к Лысенко применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен размер залога в размере 602 тыс. грн.

"Итак, заслушав доводы сторон, коллегия судей приняла - в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора отказать и оставить решение суда первой инстанции без изменений. То есть, мера пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 300 прожиточных минимумов в отношении обвиняемого Михаила Лысенко оставлена без изменений", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в середине сентября правоохранители объявили в розыск скрывающихся от следствия должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового (Центрального) моста, другие фигуранты уголовного производства были взяты под стражу.

13 сентября были проведены обыски в помещениях Днепровского горсовета и ООО "Предприятие Маст-буд", осуществлявшего ремонт моста. Как сообщила тогда пресс-служба облпрокуратуры, был установлен круг подозреваемых: заммэра, два начальника управлений горсовета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика. Их уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК.

Заместитель городского головы - директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета Михаил Лысенко по решению суда был взят под стражу с альтернативой внесения залога в 600 тыс. грн.

Заммэра ранее был объявлен в розыск. На основании определения следственного судьи Дзержинского районного суда г.Кривой Рог его задержали.