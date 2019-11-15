Денисова обратилась к Москальковой за медпомощью для осужденного в Крыму украинца Захтея

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по предоставлению медицинской помощи осужденному в Крыму гражданину Украины Андрею Захтею.

"Права гражданина Украины Андрея Захтея, который содержится в "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю" – нарушены. Согласно имеющейся информации, у Андрея Захтея сильно ухудшилось состояние здоровья, в частности, обострились хронические заболевания. Он жалуется на головную боль, боли в спине в связи с травмой позвоночника и онемение рук и ног. Кроме того, есть проблемы с зубами", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, сотрудники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимую медицинскую помощь Захтею.

"Обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея - посодействовать в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов". Спецслужбы РФ заявили, что задержанные по делу Евгений Панов и Андрей Захтей планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры Крыма.

13 февраля 2018 года так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил Захтея к 6,5 годам лишения свободы.