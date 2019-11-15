События

20:29 15.11.2019

Денисова обратилась к Москальковой за медпомощью для осужденного в Крыму украинца Захтея

2 мин читать
Денисова обратилась к Москальковой за медпомощью для осужденного в Крыму украинца Захтея

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по предоставлению медицинской помощи осужденному в Крыму гражданину Украины Андрею Захтею.

"Права гражданина Украины Андрея Захтея, который содержится в "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю" – нарушены. Согласно имеющейся информации, у Андрея Захтея сильно ухудшилось состояние здоровья, в частности, обострились хронические заболевания. Он жалуется на головную боль, боли в спине в связи с травмой позвоночника и онемение рук и ног. Кроме того, есть проблемы с зубами", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, сотрудники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимую медицинскую помощь Захтею.

"Обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея - посодействовать в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов". Спецслужбы РФ заявили, что задержанные по делу Евгений Панов и Андрей Захтей планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры Крыма.

13 февраля 2018 года так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил Захтея к 6,5 годам лишения свободы.

Теги: #захтей #рф #украина #денисова #москалькова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:07 15.11.2019
Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы - СБУ

Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы - СБУ

19:14 15.11.2019
Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

18:23 15.11.2019
В России начался суд по делу восьми крымских татар, обвиняемых в участии в деятельности "бахчисарайской ячейки" организации "Хизб ут-Тахрир"

В России начался суд по делу восьми крымских татар, обвиняемых в участии в деятельности "бахчисарайской ячейки" организации "Хизб ут-Тахрир"

15:37 15.11.2019
Россия не передала польской прокуратуре документы на экстрадицию Мазура

Россия не передала польской прокуратуре документы на экстрадицию Мазура

14:08 15.11.2019
В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

12:19 15.11.2019
Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

10:23 15.11.2019
Денисова подписала представление в КС о признании неконституционными положений законов, лишивших пенсий некоторых категорий госслужащих

Денисова подписала представление в КС о признании неконституционными положений законов, лишивших пенсий некоторых категорий госслужащих

10:14 15.11.2019
Путин видит риски для транзита газа через Украину - с учетом новых исков и сроков реформы ГТС

Путин видит риски для транзита газа через Украину - с учетом новых исков и сроков реформы ГТС

08:44 15.11.2019
В большинстве областей Украины в пятницу ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в пятницу ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:19 15.11.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет - глава Харьковской ОГА

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Саммит в "Нормандском формате" намечен на 9 декабря в Париже

Киев направил ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп после признания вины своего экс-советника Стоуна обвинил судебную систему США в двойных стандартах

Бывший советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет - глава Харьковской ОГА

Юристы согласны с решением доработать законопроект о правах работников на личную жизнь, подчеркивают его необходимость

ВАКС арестовал экс-замминистра культуры Лесничую на 2 месяца

Разумков созвал на заседание комитет по нацобороне из-за взрывов на военных складах в Балаклее

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Гостаможня зарегистрировала все таможни и планирует полноценный запуск в начале декабря

Суд отпустил Алякина под ночной домашний арест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА