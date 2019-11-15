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20:07 15.11.2019

Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы - СБУ

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Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы - СБУ

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации), которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированом Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г.Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, с 2014-2019 гг агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

"Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России. Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года", - сказано в сообщении.

Так, Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины", - отметили в СБУ.

Теги: #рф #сбу #украина #фсб
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