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19:31 15.11.2019

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

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Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

По уточненной информации Генерального штаба Украины на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные сапера погибли, еще пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.

"В результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли; пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения: один - в тяжелом состоянии; один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что на место чрезвычайного происшествия отправилась оперативная группа Генштаба во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

"На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и представители правоохранительных органов относительно выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщило Информационное агентство Минобороны в Харькове, 15 ноября в Балаклее в районе артиллерийских складов Минобороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы близ Балаклеи в результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения

"Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 15:13 15 ноября новые взрывы на технической территории не зафиксированы.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, выясняют обстоятельства взрывов на территории Центральной артиллерийской базы (г.Балаклея, Харьковская область),

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #жертвы #генштаб #балаклея
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