Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Задержанный в Украине гражданин Грузии, который по данным украинских спецслужб являлся одним из лидеров террористической организации "Исламское государство", является уроженцем Панкисского ущелья Цезарем Тохосашвили, сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По их данным, Тохосашвили, принявший имя Аль Бара Шишани, проживал в Украине по поддельным документам.

Отмечается, что Тохосашвили входил в ближайшее окружение убитого в 2016 году одного из лидеров ИГИЛ Тархана Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого западные СМИ называли "военным министром" организации. Батирашвили также был выходцем из Панкисского ущелья Грузии.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о том, что Тохосашвили погиб в Сирии, но она не подтверждалась. Журналисты отмечают, что родственники Тохосашвили считали его погибшим.

По данным СМИ, между Тбилиси и Киевом ведутся переговоры по вопросу экстрадиции задержанного в Грузию. Официальный Тбилиси пока не подтвердил эту информацию.

Отмечается, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила сам факт задержания грузинского гражданина в Украине.

За время боевых действий в Сирии и Ираке погибло около сорока грузинских граждан, большинство из которых воевали на стороне ИГ.