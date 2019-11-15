Юристы согласны с решением доработать законопроект о правах работников на личную жизнь, подчеркивают его необходимость

Законопроект о правах работников на личную жизнь (№1148) не решит ряд достаточно распространенных проблем, возникающих между наемными работниками и работодателями, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы и подчеркивают необходимость урегулировать эти проблемы, доработав документ.

Юрист практики труда и занятости юридической фирмы Ader Haber Анна Мовчан, в частности, отмечает проблему, возникающую при трудоустройстве женщин, которые планируют материнство.

"Сегодня доказать в суде причинно-следственную связь между беременностью женщины и отказом в приеме на работу почти невозможно. Даже в случае принятия законопроекта (в недоработанном виде - ИФ) обосновать на практике, что работодатель отказал в приеме на работу в связи с отказом предоставить информацию, связанную с самим кандидатом на должность или членами его семьи, а не из-за недостатка профессиональных навыков, квалификации или опыта будет достаточно сложно. Поэтому законопроект до конца не решит достаточно распространенную проблему дискриминации беременных женщин", - сказала она агентству.

Мовчан обратила внимание на тот факт, что действующий КЗоТ Украины предусматривает ряд гарантий для беременных женщин. В частности, работодатель не может отказаться принять на работу женщину или снизить ей заработную плату в связи с ее беременностью, уволить беременную женщину. Также женщины имеют право на оплачиваемые отпуска в связи с беременностью, родами и по уходу за ребенком, а в случае необходимости – право на материальную помощь от работодателя.

"Для того, чтобы предоставить такие гарантии, работодатель, в первую очередь, должен быть проинформирован о том, что сотрудник имеет право пользоваться этими гарантиями. На практике распространена ситуация, когда работодателю становится известно, что сотрудник относится к категории лиц, на которую распространяются определенные гарантии только в случае возникновения конфликтной ситуации или даже уже на стадии рассмотрения дела в суде. В случае принятия предложенных изменений работодатель будет лишен возможности узнать о статусе сотрудника и действовать в рамках закона", - сказал она.

Мовчан также отметила необходимость урегулировать вопросы комплаенса и отсутствия конфликта интересов при приеме на работу, а также право работодателя "быть проинформированным о коррупционных скандалах или любом другом некорректном поведении потенциального сотрудника, которое может повлечь определённые финансовые и репутационные риски для работодателя".

В свою очередь, юрист юрфирмы Expatpro Севиндж Якубова отметила, что законопроект №1148 дублировал нормы, предусмотренные действующим законодательством, и нуждался в редакционном уточнении.

В частности, по ее словам действующим законодательством, в частности Конституцией Украины, каждому гарантируется защита от вмешательства в личную и семейную жизнь. Кодекс законов о труде (КЗоТ) закрепляет запрет необоснованного отказа в приеме на работу и исключает прямое или косвенное ограничение прав при заключении, изменении и прекращении трудового договора.

"Анализ судебной практики свидетельствует, что есть отдельные случаи отказа в приеме на работу из-за беременности, однако удовлетворение требований истцов не происходит из-за невозможности доказать наличия именно этой причины", - сказала она.

Со своей стороны, управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры" Сергей Тарасюк отметил: "Если окунуться в жизненные реалии, то нарушение трудовых прав существует сплошь и рядом по более тривиальным дискриминационным признакам". В частности, по его словам, в госкомпаниях существует практика менять нелояльный персонал на "своих".

"В моей практике я сталкивался, когда остракизму подвергались целые команды в независимости от их продуктивности и важности для предприятия. В частном бизнесе стараются не брать на работу беременных, переселенцев из ОРДЛО и других", - сказал он.

Тарасюк подчеркнул, что изменения в КЗоТ необходимы, однако "стоит посмотреть на наличие реальных инструментов для привлечения к ответственности работодателей-нарушителей".

"Судебная практика не пестрит такими делами, в основном кого-то не приняли на госслужбу по итогам конкурса. Дел по частному бизнесу практически нет. Проблема - доказательной базе, если конкурс на замещение должностей в госсекторе довольно детально регламентирован и у кандидата всегда будут доказательства, то с частным бизнесом это проблематично, никто ничего не напишет, разве что в электронной почте с коротким "извините, Вы нам не подходите”. Если же кандидат на вакансию кассира в банке, на вопрос "сообщите место проживания" ответит "не имеете права спрашивать", в отказе принять на работу вряд ли будет написано что-то про отказ сообщать "прописку", - сказал юрист.

Тарасюк подчеркнул: "Формализовать отношения работодателя и работника довольно сложно и подчас невозможно, поэтому любые попытки защитить права трудящихся нивелируются низкой социальной ответственностью работодателей и судебной системой, которая в силу своего исторического развития довольно формально относится к такого рода спорам".

Вместе с тем Тарасюк привел реальный случай из практики, когда "госкомпания на протяжении последних двух лет увольняла сотрудников Службы экономической и внутренней безопасности из-за принадлежности к Партии регионов".

"Для этого использовались типичные для госсектора инструменты: создание параллельного подразделения, ликвидация текущего подразделения, сокращение всех сотрудников, изменение требований по набору, прием на работу лояльных партии власти сотрудников", - сказал он.

Как сообщалось, 12 ноября народные депутаты вернули на доработку проект закона №1148 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно обеспечения прав работников на личную и семейную жизнь)", которым предусматривается расширение количества документов и данных, которые работодатель не имеет права требовать при принятии на работу, а также гарантирует работникам право на личную жизнь.