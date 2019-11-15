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18:54 15.11.2019

ВАКС арестовал экс-замминистра культуры Лесничую на 2 месяца

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ВАКС арестовал экс-замминистра культуры Лесничую на 2 месяца

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю министра культуры Виктории Лесничей, подозреваемой в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 тыс. грн.

"Сегодня, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместительнице министра культуры в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 576 300 грн", - сообщает пресс-служба ВАСК на своей странице в Фейсбуке.

Так, действия подозреваемой квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 12 ноября сотрудники НАБУ совместно с САП разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников, среди которых - руководитель Офиса президента.

В сообщении НАБУ отмечается, что лица задержаны в соответствии ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Осуществляются безотлагательные следственные действия при участии представителей СБУ.

Среди задержанных – глава одного из департаментов Офиса президента, ее сообщница – бывшая заместительница министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере $150 тыс.

13 ноября по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении руководителя одного из департаментов Офиса президента, экс-заместителя министра культуры Украины и их сообщников,

Теги: #чиновница #арест #суд
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