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18:53 15.11.2019

Разумков созвал на заседание комитет по нацобороне из-за взрывов на военных складах в Балаклее

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Разумков созвал на заседание комитет по нацобороне из-за взрывов на военных складах в Балаклее

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотреть ситуацию со взрывами на складе боеприпасов в Харьковской области.

"Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание", - сказал Разумков перед закрытием пленарного заседания в пятницу.

Как сообщило Информационное агентство Минобороны в Харькове, 15 ноября в Балаклее в районе артиллерийских складов Минобороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы близ Балаклеи в результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения

"Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 15:13 пятницы новые взрывв на технической территории не зафиксированы.

Теги: #разумков #рада #балаклея
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