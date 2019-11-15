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18:26 15.11.2019

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

С начала суток пятницы, 15 ноября, незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по украинским позициям, военнослужащие ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, 5 обстрелов украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку населенного пункта Майорск, вблизи поселка Новотошковское, Луганское и Новолуганское.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил: у населенных пунктов Водяное и Лебединское.

"В течение суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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