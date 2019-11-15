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18:24 15.11.2019

Гостаможня зарегистрировала все таможни и планирует полноценный запуск в начале декабря

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Гостаможня зарегистрировала все таможни и планирует полноценный запуск в начале декабря

Государственная таможенная служба зарегистрировала юридические лица всех 16 таможен и назначила и.о. для каждой из них, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Мы максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря. На все 16 таможен назначены и.о. Это или бывшие руководители таможен, которые ликвидируются (которые не вошли в перечень этих 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов или сотрудники центрального аппарата", – написал Нефьодов в Facebook в пятницу.

Азовскую таможню временно возглавит экс-замначальика управления Донецкой таможни ГФС Владимир Денисов, Буковинскую – начальник таможенного поста Черновецкой таможни Илья Самушко, Волынскую – начальник юруправления ГУ ГФС в Житомирской области Наталья Туман, Галицкую – начальник Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля во Львове Владимир Цабак, Днепровскую – начальник таможенного поста "Аэропорт" Днепровской таможни ГФС Константин Шалай, Закарпатскую – замначальника управления Закарпатской таможни ГФС Виктор Иванус, Энергетическую – замначальника Энергетической таможни – начальник отдела по борьбе с таможенными нарушениями Андрей Хомяк, Киевскую – начальник таможенного поста Харьковской таможни Антон Борисенко, Координационно-мониторинговую – главный госинспектор департамента противодействия таможенным нарушениям ГФС Александр Бевза, Одесскую – начальник отдела ГФС в Киеве Евгений Кодис, Северную – первый заместитель начальника Черниговской таможни Петр Коростовский, Подольскую – начальник отдела Кировоградской таможни Виктория Ерофеева, Полесскую – начальник Запорожской таможни Алексей Мужев, Слобожанскую – и.о. начальника таможенного поста Харьковской таможни Максим Любченко, Восточную – заведующая юрсектором Луганской таможни Светлана Форощук, Чорноморскую – и.о. начальника Сумской таможни Александр Шуцкий.

"Все согласились на понижение в должности, чтобы перейти как и.о., а не твердые должности. Их задача – зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы берем в свою лодку, и начать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", – добавил Максим Нефьодов.

Как сообщалось, Кабмин ранее утвердил реорганизацию Государственной таможенной службы из 26 до 16 таможен, но это промежуточная структура. Кабинет министров утвердил законопроект с поправками в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты, которые позволят запустить Государственную таможенную и Госналоговую службы (ГНС) в формате единых юридических лиц. Планируется реорганизовать эти службы в единые юрлица в 2020 году.

Теги: #гостаможня #нефьодов
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