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18:23 15.11.2019

В России начался суд по делу восьми крымских татар, обвиняемых в участии в деятельности "бахчисарайской ячейки" организации "Хизб ут-Тахрир"

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В России начался суд по делу восьми крымских татар, обвиняемых в участии в деятельности "бахчисарайской ячейки" организации "Хизб ут-Тахрир"

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону начался суд над восемью крымскими татарами о делу о "бахчисарайской ячейке" организации "Хизб ут-Тахрир".

"Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов были взяты под стражу 12 октября 2017 года. Это Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев были задержаны и арестованы позже - 22 мая 2018 года", - сообщает Представительство президента Украины в автономной республике Крым.

Уточняется, что все подсудимые являются активистами общественного движения "Крымская солидарность".

Подсудимые отрицают все обвинения в терроризме и считают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Как сообщалось, 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране".

Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени вины каждого приговор был вынесен по ч. 1,2 ст. 205.5 (участие в организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

Теги: #татары #рф #суд
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