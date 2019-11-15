Суд отпустил Алякина под ночной домашний арест

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения супругу народного депутата Украины Анны Скороход - предпринимателю Алексею Алякину в виде домашнего ареста в ночное время на срок 60 дней

"Суд применил домашний арест в отношении задержанного в ночное время: с 21:00 до 7:00 он должен находиться по месту жительства. Также суд обязал его носить электронный браслет", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В прокуратуре отметили, что срок действия постановления и возложенных обязанностей суд определил на 2 месяца до 15 января 2020 года.

Алякин будет отбывать домашний арест по месту жительства - город Борисполь Киевской области. Кроме того, поскольку прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте, решение суда будет оспариваться.

Как сообщалось, Алякин задержан 14 ноября в Киеве сотрудниками Нацполиции по поручению Генеральной прокуратуры Украины в связи с розыском в РФ.

В свою очередь пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в связи с заявлением одного из народных депутатов Верховной Рады подтвердила факт задержания гражданина РФ, который находится в международном розыске, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

"Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что 9 августа 2018 года, указанное лицо уже задерживали на территории Киевской области.

11 ноября 2019 года розыск правонарушителя восстановлен, в результате чего он был задержан.

14 ноября Скороход заявила о давлении на ее семью со стороны Офиса президента Украины, правоохранительных органов из-за ее голосований в Верховной Раде.