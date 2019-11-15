События

17:55 15.11.2019

Трое пострадавших от взрывов на складах в Балаклее доставлены в Харьков

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Трое военнослужащих ВСУ, раненых в результате взрывов на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

"Пострадавшие - мужчины от 20 до 30 лет. Сейчас идет их обследование и оказание помощи", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию от врачей.

По предварительной информации, у одного пострадавшего ожог до 60% поверхности тела и перелом руки, у второго - ожог до 20% поверхности тела, у третьего - переломы.

Ранее стало известно, что в пятницу днем на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в ходе работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов начались взрывы. В результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ пострадали.

В Генштабе отметили, что с 15:13 пятницы новые взрывы на технической территории не зафиксированы.

Теги: #балаклея #пострадавшие #саперы #взрывы
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