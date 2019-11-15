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17:50 15.11.2019

Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее, в результате которых погибли военные

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Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее, в результате которых погибли военные

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея Харьковской обл.), в результате которых два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ получили ранения.

"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку", - написал Гончарук в "Твиттер" в пятницу.

При этом он отметил, что местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не угрожает, хранилища боеприпасов - в безопасности.

"Всем раненым в результате этого события оказывается неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Как сообщило Информационное агентство Минобороны в Харькове, 15 ноября в Балаклее в районе артиллерийских складов Минобороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы близ Балаклеи в результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения

"Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 15:13 пятницы новые взрывв на технической территории не зафиксированы.

Теги: #балаклея #взрывы #гончарук #боеприпасы #харьковская_область
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