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17:18 15.11.2019

Новый Генплан Киева презентуют в декабре – Кличко

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Новый Генплан Киева презентуют в декабре – Кличко

 Презентация нового Генерального плана Киева состоится в середине декабря, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы готовимся презентовать общественности Генеральный план столицы. Каждый киевлянин сможет увидеть, как будет развиваться его район или микрорайон и что планируют строить в столице", – сказал мэр Виталий Кличко в эфире радио НВ.

По его словам, особое внимание в проекте Генплана уделили усовершенствованию работы городского транспорта, строительству дорог, обустройству парковок.

"Например, у нас есть планы сделать большой паркинг под Европейской площадью. Также есть проект паркинга у зоопарка", – добавил мэр.

Как сообщалось в мае-2019 со ссылкой на Кличко, проект Генерального плана будет вынесен на общественное обсуждение в июле, для рассмотрения депутатами горсовета – в октябре 2019 года.

Концепцию "Генеральный план развития города Киева и проект планирования его пригородной зоны до 2025 года" Киевсовет утвердил в сентябре 2010 года.

Как сообщалось, в 2018 году был принят закон о стратегической экологической оценке. Стратегическая экологическая оценка осуществляется в процессе разработки документа государственного планирования до его предоставления для утверждения.

Теги: #киев #генплан #кличко
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