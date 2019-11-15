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17:17 15.11.2019

Киев направил ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

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Киев направил ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за отправки очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированную часть Донбасса.

"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации т.н. "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - написала спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 14 ноября в 6:45 (по московскому времени) на пограничный пункт пропуска "Донецк" прибыл российский конвой.

Теги: #гумконвой #нота #ордло #мид
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Интерфакс-Украина
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