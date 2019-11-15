Суд восстановил Баженкова в должности директора исполнительной дирекции Фонда соцстраха Украины

Евгений Баженков восстановлен в должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины. Он был уволилен в мае 2018 года по представлению бывшего руководства Министерства социальной политики.

Постановление правления Фонда "Об увольнении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е.Баженкова" от 15.05.2018 # 2 отменено по решению Печерского районного суда города Киева от 08.11.2019.

Евгений Баженков был уволен на внеочередном собрании правления Фонда "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины".

Сегодня Е.Баженков приступил к исполнению своих должностных обязанностей в полном объёме.