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16:43 15.11.2019

Суд восстановил Баженкова в должности директора исполнительной дирекции Фонда соцстраха Украины

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Суд восстановил Баженкова в должности директора исполнительной дирекции Фонда соцстраха Украины

Евгений Баженков восстановлен в должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины. Он был уволилен в мае 2018 года по представлению бывшего руководства Министерства социальной политики.
Постановление правления Фонда "Об увольнении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е.Баженкова" от 15.05.2018 # 2 отменено по решению Печерского районного суда города Киева от 08.11.2019.
Евгений Баженков был уволен на внеочередном собрании правления Фонда "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины".
Сегодня Е.Баженков приступил к исполнению своих должностных обязанностей в полном объёме.

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Интерфакс-Украина
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