Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, четверо – ранены, сообщает Генштаб

На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения, сообщает Генеральный штаб Украины.

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью. Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести", - сказано в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке.

Так, раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме.

В Генштабе отметили, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

"Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.

Сейчас на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - подытожили в Генштабе.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 – разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

3 мая 2018 года в г.Балаклея Харьковской области на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. По информации пресс-службы ГСЧС, пожар был ликвидирован в 17:00 8 мая.

По факту пожара было открыто производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Расследование ведет полиция. Военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство.