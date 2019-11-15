Сапер пострадал при детонации боеприпаса во время плановых работ по утилизации боеприпасов под Балаклеей

В г.Балаклея Харьковской области в районе артиллерийских складов Министерства обороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер, сообщает Информационное агентство Минобороны в г.Харьков.

"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки манеру. Его везут в Харьков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу днем.