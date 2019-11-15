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15:57 15.11.2019

Сапер пострадал при детонации боеприпаса во время плановых работ по утилизации боеприпасов под Балаклеей

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Сапер пострадал при детонации боеприпаса во время плановых работ по утилизации боеприпасов под Балаклеей

В г.Балаклея Харьковской области в районе артиллерийских складов Министерства обороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер, сообщает Информационное агентство Минобороны в г.Харьков.

"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки манеру. Его везут в Харьков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу днем.

Теги: #сапер #балаклея #боеприпасы #харьковская_область
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