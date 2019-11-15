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15:16 15.11.2019

Суд арестовал имущество киевского завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

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Суд арестовал имущество киевского завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Голосеевский райсуд Киева наложил арест на государственный имущественный комплекс АО "Завод "Маяк" государственного концерна "Укроборонпром" для недопущения его незаконной продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Суд принял решение на основании ходатайства прокуратуры в рамках дела о попытке продажи имущественного комплекса через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) по заниженной изначальной стоимости.

Как сообщалось, экс-заместитель гендиректора завода "Маяк" пытался заработать $2,5 млн на продаже госимущества. С этой целью он предложил руководителю коммерческой структуры посодействовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса завода "Маяк" через СЕТАМ. Предполагалось, что покупатель уплатит $4,5 млнв, из которых официально уплаченная стоимость комплекса составит всего $2 млн.

Злоумышленник был задержан в банковском отделении в Киеве во время получения первой части взятки в размере $200 тыс.

Теги: #маяк #укроборонпром #продажа #арест
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