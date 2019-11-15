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13:50 15.11.2019

Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны, подозреваемым в "деле о бронежилетах"

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Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны, подозреваемым в "деле о бронежилетах"

Печерский районный суд г. Киева избрал меры пресечения для пятерых должностных лиц Министерства обороны Украины, подозреваемых по делу о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, трое чиновников были арестованы с возможностью внесения залога в размере 76 млн грн каждым, ещё двое – отправлены под домашний арест.

Как сообщалось, 5 ноября следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд ВСУ бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Минобороны. В числе подозреваемых – руководитель Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ генерал Дмитрий Марченко, два его заместителя и два начальника Управления.

По мнению следствия, генерал Марченко, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 г. по июнь 2019 г. вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар М3с-1-4" в количестве 11 тыс. штук на общую сумму около 100 млн грн.

Теги: #минобороны #суд #бронежилеты
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