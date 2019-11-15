Прокуратура протестует против строительства в Ирпене жилого дома вместо роддома

Вместо строительства роддома в Ирпене (Киевская область) начали возводить очередной многоквартирный дом. Прокуратура потребовала расторжения договора аренды земельного участка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, после изучения документации было установлено, что на участке по адресу г. Ирпень, ул. Чехова, 27 предусмотрено строительство многоквартирных жилых квартир семейного типа с пристроенными нежилыми помещениями и учреждениями здравоохранения.

"Вместе с тем, условиями договора аренды земельного участка четко определено его целевое назначение – для строительства и обслуживания хирургического медицинского комплекса со специализированной научной и клинической базой. В частности, предусмотрено, что арендатор должен строить там городской родильный дом с гинекологическим отделением и исключительно с последующей безвозмездной передачей его в коммунальную собственность города.

Ирпенское отделение Киево-Святошинской местной прокуратуры подало в Хозяйственный суд Киевской области исковое заявление в интересах государства о расторжении договора аренды земельного участка и договора о внесении изменений в него.