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13:29 15.11.2019

Прокуратура протестует против строительства в Ирпене жилого дома вместо роддома

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 Вместо строительства роддома в Ирпене (Киевская область) начали возводить очередной многоквартирный дом. Прокуратура потребовала расторжения договора аренды земельного участка.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, после изучения документации было установлено, что на участке по адресу г. Ирпень, ул. Чехова, 27 предусмотрено строительство многоквартирных жилых квартир семейного типа с пристроенными нежилыми помещениями и учреждениями здравоохранения.

"Вместе с тем, условиями договора аренды земельного участка четко определено его целевое назначение – для строительства и обслуживания хирургического медицинского комплекса со специализированной научной и клинической базой. В частности, предусмотрено, что арендатор должен строить там городской родильный дом с гинекологическим отделением и исключительно с последующей безвозмездной передачей его в коммунальную собственность города.

Ирпенское отделение Киево-Святошинской местной прокуратуры подало в Хозяйственный суд Киевской области исковое заявление в интересах государства о расторжении договора аренды земельного участка и договора о внесении изменений в него.

Теги: #киевская_область #ирпень #строительство
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