КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали работу – глава "Укрзализныци"

Режимная зона въезда/выезда "Каланчак" и "Чонгар" (админграница с временно оккупированной территорией Крыма) начала работу после обустройства, сообщил глава "Укрзализныци" (УЗ, Киев) Евгений Кравцов.

"С 12:00 сегодня начала свою работу построенная режимная зона въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Контрольные пункты временные. Работают уже по графику", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом Кравцов отметил, что это первая очередь строительства. Далее планируется обустройство сервисных зон.

Как сообщалось, строительство КПВВ "Каланчак" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированному Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), Херсонская облгосадминистрация.

Президент Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".