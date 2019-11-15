НАПК предлагает внести должность главы ОПУ в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подало на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины приказ об изменениях в Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

"В перечень должностей с высоким коррупционным риском, кроме должности руководителя Офиса президента Украины, Национальное агентство предлагает отнести должности первого заместителя и заместителя руководителя Офиса президента", - сообщает пресс-служба НАПК в пятницу.

Также к должностям с высоким коррупционным риском относятся должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений в составе самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины, а также руководителей и заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины.

В пресс-службе напомнили, что перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков утверждается Национальным агентством.