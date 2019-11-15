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11:26 15.11.2019

Информация о минировании 315 объектов в Харькове не подтвердилась

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Информация о минировании 315 объектов в Харькове не подтвердилась

 Полиция проверила 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (в том числе 5 роддомов), 43 торговых центра, 190 детских садов и 21 гостиницу в Харькове, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1189 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту лжеминирования открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины

Информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов (в общей сложности - 315 объектов) в Харькове поступила в полицию по электронной почте в четверг.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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