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10:51 15.11.2019

Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу VAB банка

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Суд без ареста обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука в течение 5 дней внести залог 5 млн грн по делу VAB банка

Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из зала суда, суд отвел 5 дней на внесение этой суммы.

Прокурор просил более строгих мер: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Сторона защиты заявляла о необоснованности обвинений и о том, что много материалов дела в принципе не соответствуют его сути. Писарук отметил, что вменяемое ему в качестве преступления действия являются обычными процессами при подготовке кредитных решений и выдаче кредитов и в коммерческих, и в центральных банках.

Он также указал, что на принятие решение о стабкредите VAB Банку, средства которого пошли исключительно на выплату вкладов населению в объеме до гарантированной суммы 200 тыс. грн, повлияла обеспокоенность правительства перспективой возможного вывода с рынка VAB банка Олега Бахматюка и возможного банкротства принадлежащего ему агрохолдинга "Укрлендфарминг". Писарук напомнил, VAB банк подходил под существовавшие тогда критерии возможной рекапитализации государством, и был подписан соответствующий меморандум с участием Арсения Яценюка (был премьер-министром) и Александра Шлапака (министр финансов) о рассмотрении правительством необходимости рекапитализировать частично VAB банк.

"Кроме этого, впервые в жизни, в истории Нацбанка мы выставили требования господину Бахматюку предоставить персональное поручительство всем своим имуществом за все долги. Это был первый случай. Потом был господин Коломойский, Климов...", – подчеркнул экс-первый замглавы НБУ.

Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению возглавлявшей тогда центробанк Валерии Гонтаревой, которая сейчас работает в Лондоне, отказывается приезжать на допросы прокуратуры по "делу Курченко" в Украине, считая обвинения против нее сфабрикованными, и предлагает дать показания в столице Великобритании.

Писарук имеет более чем 25 лет опыта работы в банковской сфере. Занимал должность первого заместителя главы НБУ до конца 2015 года. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, а с октября этого года – главой правления "Райффайзен банк Аваль" - крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.

О своей готовности выступить поручителями Писарука заявили глава НБУ Яков Смолий, его заместители Екатерина Рожкова и Роман Борисенко, члены правления НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, а также еще 9 лиц. Среди них гендиректор инвесткомпании Dragon Capital и президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала, директор ЕБА Анна Деревянко и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, экс-глава "Киевстара" Петр Чернышов, депутат Киевсовета Сергей Гусовский. В этом списке также собственница компании "Фармак" Филя Жебровская, глава правления банка "Авангард" Светлана Корчинская и бывший член правления ВТБ банка Ирина Туровцева и экс-глава Райффайзен банк Аваль Владимир Лавренчук.

Помимо того Чернышов заявил о готовности частично профинансировать залог, если будет принято такое решение.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении в завладении средствами стабкредита восьми лицам, в том числе Писаруку, члену совета НБУ Каленскому и экс-главе банковского надзора Шульге, главе набсовета Наталье Василюк (заочно), которая является сестрой Бахматюка.

Четверо других – это замглавы правления VAB Банка и три должностных лица частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

ВАКС вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн (прокурор просил 20 млн грн), директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Теги: #vab_банк #писарук #суд #залог
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